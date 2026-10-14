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ВС ВСУ: Украина не получила от США предупреждение только о первой волне атаки

ВС ВСУ: Украина не получила от США предупреждение только о первой волне атаки

По словам представителя ВС ВСУ Юрия Игната, минувшей ночью Украина не получила предупреждение о пуске только первой волны атаки баллистическими ракетами, а по трем последующим волнам атак ночью уже были предупреждения.

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