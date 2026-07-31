Кирилл Кравцов может перейти в загребское «Динамо»

Бывший полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов может перейти в «Динамо» из Загреба.Бывший полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов может перейти в «Динамо» из Загреба.
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