Al-Watan Syria: Европа восстала против США, проигравших в борьбе с Россией

Европа и сильный порыв ветра © РИА Новости Максим Блинов Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Европа "лихорадочно подпевала американскому маэстро" и потерпела фиаско, пишет Al-Watan Syria.
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