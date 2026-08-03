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Царьград

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Alibaba выпустила новую ИИ-модель Qwen3.8-Max с 2,4 трлн параметров

Alibaba выпустила новую ИИ-модель Qwen3.8-Max с 2,4 трлн параметров

Alibaba представила модель ИИ Qwen3.8-Max с 2,4 трлн параметров. Модель обрабатывает до 1 млн токенов, анализирует визуальные данные и выполняет сложные задачи, начиная с программирования и заканчивая финансовыми исследованиями.

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