Alibaba выпустила новую ИИ-модель Qwen3.8-Max с 2,4 трлн параметров

Alibaba представила модель ИИ Qwen3.8-Max с 2,4 трлн параметров. Модель обрабатывает до 1 млн токенов, анализирует визуальные данные и выполняет сложные задачи, начиная с программирования и заканчивая финансовыми исследованиями.
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