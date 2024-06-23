«На ней не ездить, ей нужно любоваться»: мир эстетики ждет вас на нашей ретровыставке

Напоминаем, что на нашем мероприятии вы можете окунуться в мир эстетики автомобильного дизайна. Вас ждут более сотни культовых, классических и просто интересных и необычных, а главное, очень красивых автомобилей.
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