МКБ - 11

16 подписчиков

Свежие комментарии

  • Sergey Ivanov
    Интересно! Оказывается, кишечник человека связан с мозгом! Теперь понятно, почему некоторые люди думают жопой...Ученые из Италии ...
  • Михаил Е
    Самостоятельно размножаться мышам уже запретили? Или у них тоже демографический кризис, но южными-чумными решено не з...В ходе исследован...
  • Анатолий налетов
    Помогут ли эти советы?     Лишь всё дороже сигареты!Исследователи реш...

Ученые из Италии раскрыли связь кишечника и мозга при болезни Альцгеймера

Ученые из Италии раскрыли связь кишечника и мозга при болезни Альцгеймера

Ученые из Института нанотехнологий в Италии, в сотрудничестве с ESRF (Европейским синхротроном) в Гренобле, Франция, провели исследование, которое позволило выявить структурные изменения в кишечнике у мышей, страдающих болезнью Альцгеймера.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
SI
Sergey Ivanov
Интересно! Оказывается, кишечник человека связан с мозгом! Теперь понятно, почему некоторые люди думают жопой...
Ответить
3 час.
наверх