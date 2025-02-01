Ученые из Италии раскрыли связь кишечника и мозга при болезни Альцгеймера

Ученые из Института нанотехнологий в Италии, в сотрудничестве с ESRF (Европейским синхротроном) в Гренобле, Франция, провели исследование, которое позволило выявить структурные изменения в кишечнике у мышей, страдающих болезнью Альцгеймера.
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