Ученые из Италии раскрыли связь кишечника и мозга при болезни Альцгеймера

Ученые из Института нанотехнологий в Италии, в сотрудничестве с ESRF (Европейским синхротроном) в Гренобле, Франция, провели исследование, которое позволило выявить структурные изменения в кишечнике у мышей, страдающих болезнью Альцгеймера.