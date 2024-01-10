Орловской области ледовые катки могут стать площадками для проведения уроков физкультуры

В Госдуме предложили проводить для школьников уроки физкультуры на катках. В документе, который направлен на рассмотрение в кабмин, изложена просьба поручить федеральным и региональным органам власти рассмотреть возможность проведения уроков физкультуры на ледовых площадках, которые находятся вблизи школ.