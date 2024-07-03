В Крыму сотрудники Госавтоинспекции исполнили заветную мечту 8-летнего мальчика

8-летний Эммануил с детства мечтает стать инспектором ДПС, о чем часто рассказывает своей маме. Мальчик с 6 лет ходит в форме автоинспектора, а своим друзьям нередко рассказывает о необходимости соблюдения Правил дорожного движения.
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