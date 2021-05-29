«France Football»: лучший после распада СССР. Аршавину - 40!

29 мая бывшему полузащитнику «Зенита» Андрею Аршавину исполнилось 40 лет. Сейчас Аршавин который трудится в клубе на посту директора департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам.
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