Трамп допустил, что Украина станет Россией

Президент США Дональд Трамп в опубликованном интервью для Fox News заявил, что Украина должна принимать меры для обеспечения безопасности американских инвестиций, иначе она рискует стать частью России «в какой-то день».
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