Индия ввела защитные пошлины на импорт стали

Для защиты сталелитейной промышленности от дешевого импорта временную 12%-ную импортную пошлину на некоторые виды плоского проката из нелегированной и легированной стали ввело индийское правительство, 22 апреля сообщает Times of India.
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