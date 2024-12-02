Депутат из Петербурга предложил учредить зарплату для родителей, ухаживающих за детьми-инвалидами

С инициативой Крупник обратился к Антону Котякову Депутат парламента Петербурга Павел Крупник предложил учредить отдельную заработную плату-пенсию для родителей, которые приняли решение о семейном уходе за своими тяжелобольными детьми в ущерб возможности работать.