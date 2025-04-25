Подполье сообщило об уничтожении цеха производства двигателей для РСЗО и «Нептун» в Киеве

В результате удара по Киеву полностью разрушен подземный цех по производству двигателей для ракет РСЗО, «Нептун» и беспилотников, где находились иностранные специалисты, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
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