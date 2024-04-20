15 оригинальных и смешных смс-фрагментов

Часто ли вам пишут что-то смешное и неожиданное? В переписке многие диалоги получаются забавными и запоминающимися, не правда ли? На нашем сайте можно найти десятки подборок с переписками, которые вас рассмешат.
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