Волков и Рахмонов идут за титулом, Евлоев подерется с экс-чемпионом. Онлайн UFC 310 в Лас-Вегасе

Всем привет! В ночь на 8 декабря в Лас-Вегасе пройдет последний номерной турнир UFC в 2024 году. UFC 310 возглавит титульный бой в наилегчайшем весе между чемпионом Алешандре Пантожей и дебютантом Кайем Асакурой, который перешел из Rizin.
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