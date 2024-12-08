Волков и Рахмонов идут за титулом, Евлоев подерется с экс-чемпионом. Онлайн UFC 310 в Лас-Вегасе

Всем привет! В ночь на 8 декабря в Лас-Вегасе пройдет последний номерной турнир UFC в 2024 году. UFC 310 возглавит титульный бой в наилегчайшем весе между чемпионом Алешандре Пантожей и дебютантом Кайем Асакурой, который перешел из Rizin.