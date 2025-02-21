Топ-менеджер Rambler&Co Руденко: кибербезопасность влияет на доверие аудитории

Сотрудничество между компаниями и государственными структурами поможет повысить уровень киберустойчивости, заявил директор по кибербезопасности медиахолдинга Rambler&Co Евгений Руденко в рамках форума "Кибербезопасность в финансах" в Екатеринбурге.
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