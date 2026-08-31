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Прокуратура добилась расселения аварийного дома в Кировграде — семья получила новое жильё

Жители дома №17 на улице Фадеева в посёлке Карпушиха обратились в прокуратуру Кировграда с жалобой на нарушение жилищных прав.

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