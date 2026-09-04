Они заслужили: в США объяснили, почему Вашингтон не будет защищать Прибалтику

Если Россия решится на силовые действия против стран Прибалтики, которые помогают Украине, США, Франция и Британия вряд ли рискнут начать ядерную войну.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Операция бензопи...
- Еврокомиссия пред...
- Во Франции фиксир...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым