Театр абсурда
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Театр абсурда

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Так ли уж жизненно необходим мост в Крым? Простая аналогия с Италией

Так ли уж жизненно необходим мост в Крым? Простая аналогия с Италией

Существует мнение, что без Крымского моста жизнь на полуострове остановится, снабжение прекратится, туристы перестанут ездить и вообще этот регион станет самым большим в мире пустырем без каких-либо перспектив.

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