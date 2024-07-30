Водитель, подрезавший троллейбус в Калуге, может получить до 7 лет колонии

Прокуратура Калуги утвердила обвинение и направила в суд уголовное дело против 66-летнего водителя. Он стал виновником ДТП с участием троллейбуса, в результате которого одна из пассажирок получила тяжелые травмыПрокуратура Калуги утвердила обвинение и направила в суд уголовное дело против 66-летнего водителя.