Водитель, подрезавший троллейбус в Калуге, может получить до 7 лет колонии

Прокуратура Калуги утвердила обвинение и направила в суд уголовное дело против 66-летнего водителя. Он стал виновником ДТП с участием троллейбуса, в результате которого одна из пассажирок получила тяжелые травмыПрокуратура Калуги утвердила обвинение и направила в суд уголовное дело против 66-летнего водителя.
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