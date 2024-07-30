НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калужские новости

1 подписчик

Водитель, подрезавший троллейбус в Калуге, может получить до 7 лет колонии

Водитель, подрезавший троллейбус в Калуге, может получить до 7 лет колонии

Прокуратура Калуги утвердила обвинение и направила в суд уголовное дело против 66-летнего водителя. Он стал виновником ДТП с участием троллейбуса, в результате которого одна из пассажирок получила тяжелые травмыПрокуратура Калуги утвердила обвинение и направила в суд уголовное дело против 66-летнего водителя.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх