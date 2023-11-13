Макрон обещает выделить миллиарды на исследования таяния ледяных шапок

Франция потратит 1 миллиард евро (880 миллионов фунтов стерлингов) на полярные исследования к 2030 году на фоне быстро растущей обеспокоенности по поводу таяния ледяных шапок и ледников в мире, заявил Эммануэль Макрон на климатическом саммите в Париже.