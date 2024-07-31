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В Казахстане решили оценить честность и справедливость силовиков

В Казахстане решили оценить честность и справедливость силовиков

В Казахстане силовиков протестируют на профессиональную добропорядочность, чтобы проверить их способность выполнять свои правовые и профессиональные обязанности и полномочия честно, безукоризненно и справедливо.

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