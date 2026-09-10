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Регионы России

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Российский кроссовер Tenet Plus L4 вышел в продажу от 2,54 млн рублей

Российский кроссовер Tenet Plus L4 вышел в продажу от 2,54 млн рублей

Российский автомобильный бренд Tenet Plus представил новый городской кроссовер L4, который уже поступил в продажу в России с ценой от 2,54 миллиона рублей.

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