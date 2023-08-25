СТРОГИНСКИЕ ВЕСТИ

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Собянин: Сервисы «Московской электронной школы» внедрят в Татарстане

Собянин: Сервисы «Московской электронной школы» внедрят в Татарстане

Москва и Татарстан также имеют множество совместных проектов в области технологий Мэр Москвы Сергей Собянин и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов подписали соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий в образовании.

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