22 старинных предмета, найденных на чердаках и барахолках по всему миру

Когда в последний раз вам в руки попадала вещь, которой больше ста лет? Суббреддит r/Antiques — место, куда люди приносят находки с блошиных рынков, из чердаков и семейных шкафов и спрашивают: «Что это вообще такое?» Деревянная чаша с серебряной мышью из Германии, ломберный столик на каретных ножках, книга 1518 года с гравюрами Ганса Шпрингинкле — всё это реальные находки реальных людей.
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