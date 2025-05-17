Эрдоган перехватил палец Макрона: дипломатический инцидент в Албании

На встрече в Албании между Реджепом Эрдоганом и Эммануэлем Макроном произошёл необычный инцидент. Турецкий лидер перехватил палец французского президента, предотвратив его попытку похлопать по плечу, что вызвало бурное обсуждение в соцсетях.
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