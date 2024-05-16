Известные политологи обратились к высказывающим свои беспочвенные догадки блогерам

Перестановки в Минобороны сегодня обсуждает вся страна, и это понятно и нормально. Вот только для некоторых интернет-деятелей это стало поводом для погони за новыми подписчиками – они рады поделиться своими домыслами и фантазиями, не имеющими ничего общего с реальностью.