Известные политологи обратились к высказывающим свои беспочвенные догадки блогерам

Перестановки в Минобороны сегодня обсуждает вся страна, и это понятно и нормально. Вот только для некоторых интернет-деятелей это стало поводом для погони за новыми подписчиками – они рады поделиться своими домыслами и фантазиями, не имеющими ничего общего с реальностью.
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