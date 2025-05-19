Патагонская мара - лжезаяц, ворующий молоко

Помните медового медведя? Что ж, я представляю вам еще одно «неизвестное существо», которое одновременно напоминает целый ряд разных млекопитающих: голова как у кенгуру, уши как у зайца и тело как у лани, но с высокими собачьими ногами.
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