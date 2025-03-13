«Планируем масштабное благоустройство»: губернатор Севастополя рассказал о развитии города

МОСКВА, 13 марта, ФедералПресс. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поделился значительными достижениями города, включая завершение строительства академии хореографии и планы по созданию театра оперы и балета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии