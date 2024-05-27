По его словам, в США понимают, что «честными средствами» им целей не достичь. Разговоры об ударах по России оружием США похожи на агонию.
Лавров назвал агонией призывы ударить по России американским оружием
Комментарии
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Виктор Тимошевский
Агония,это как бы предсмертное состояние.Но у Киева,пока что такого не наблюдается.Да,трудности есть,но до агонии еще ой как далеко. А все их действия направлены на создание недовольства населения России СВО и снижения чувства собственной безопасности независимо от удаленности от мест ведения боевых действий. Сегодняшний прилет в Оренбургскую область тому подтверждение.1600 км. не всякий БПЛА преодолеет.
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