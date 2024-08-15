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В Новой Зеландии пожелали стать усилителем Австралии в военных делах

В Новой Зеландии пожелали стать усилителем Австралии в военных делах

Силы обороны Новой Зеландии могли бы стать «средством усиления» действий Австралии, заявил премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Люксон в ходе визита в Австралию, 15 августа пишет The Otago Daily Times.

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