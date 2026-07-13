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Страны Европы создадут с Украиной коалицию по противоракетной обороне

Страны Европы создадут с Украиной коалицию по противоракетной обороне

www.globallookpress.com/Andrey Nekrasov/imageBROKER.com Лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Великобритании решили создать с Украиной коалицию по противоракетной обороне.

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