Акционерным обществам с долей Орловской области депутаты предложили отдавать больше дивидендов в бюджет региона

Контрольно-счётная палата области сегодня, 15 декабря, на комитете по бюджету и налогам облсовета представила отчёт по результатам анализа эффективности управления имуществом в акционерных обществах, принадлежащих в том числе Орловской области.
Контрольно-счётная палата области сегодня, 15 декабря, на комитете по бюджету и налогам облсовета представила отчёт по результатам анализа эффективности управления имуществом в акционерных обществах, принадлежащих в том числе Орловской области.
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