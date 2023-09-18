Газета «Культура»

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Более 600 школьников из новых регионов посетят экскурсии Музея Победы

Более 600 школьников из новых регионов посетят экскурсии Музея Победы

Более 600 школьников из новых регионов побывают на экскурсиях Музея Победы в Москве. Экскурсии пройдут 19 и 20 сентября для школьников из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, передает пресс-служба музея.

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