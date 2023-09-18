Более 600 школьников из новых регионов посетят экскурсии Музея Победы

Более 600 школьников из новых регионов побывают на экскурсиях Музея Победы в Москве. Экскурсии пройдут 19 и 20 сентября для школьников из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, передает пресс-служба музея.