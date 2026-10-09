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Регионы России

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Власти Нидерландов угрожают участию сборной России в отборе на Олимпиаду-2028

Власти Нидерландов угрожают участию сборной России в отборе на Олимпиаду-2028

Федерация гимнастики России (ФГР) заявила об отсутствии виз для национальной команды перед чемпионатом мира в Нидерландах, что ставит под угрозу участие сборной России в отборочных соревнованиях на Олимпийские игры 2028 года.

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