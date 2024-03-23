Зачем Макрон примеряет шляпу Бонапарта, а Шольц – китель помощника Мюллера

Вмешиваясь в конфликт на Украине, Евросоюз рискует своей судьбой и своим будущим. Если он не задумается над собственным поведением, ухудшающееся финансовое, гуманитарное, внутриполитическое положение в ЕС и постепенное самоустранение от украинских событий Соединённых Штатов создадут предпосылки для естественного распада объединённой Европы.
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