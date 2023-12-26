Джамал Мюррэй и Никола Йокич набрали 54 очка на двоих в рождественском матче с «Уорриорз»

В рождественском матче звездный дуэт набрал 54 очка в сумме. «Наггетс» выиграли со счетом 120:114. В активе Мюррэя 28 очков (10 из 18 с игры), 5 подборов, 3 передачи и 2 перехвата, у Йокича 26 очков (4 из 12 с игры, 18 из 18 с линии), 14 подборов и 8 передач.