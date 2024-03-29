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III СТОЛЫПИН-ФОРУМ

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Павел Солодкий награжден Почетным знаком городской Думы Нижнего Новгорода

Павел Солодкий награжден Почетным знаком городской Думы Нижнего Новгорода

27 марта 2024 года на площадке Академии «Маяк» имени А.Д. Сахарова состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30-летию городской Думы Нижнего Новгорода постсоветского формата в ее новейшей истории.

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