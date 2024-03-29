Павел Солодкий награжден Почетным знаком городской Думы Нижнего Новгорода

27 марта 2024 года на площадке Академии «Маяк» имени А.Д. Сахарова состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30-летию городской Думы Нижнего Новгорода постсоветского формата в ее новейшей истории.
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