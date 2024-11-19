Netflix выпустил тизер третьего акта второго сезона сериала “Аркейн”Финальный акт второго и заключительного сезона мультсериала в жанре приключенческого фэнтези “Аркейн” выйдет на Netflix 23-го числа, и стриминговый сервис выпустил тизере третьего акта к заключительным эпизодам сериала.
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