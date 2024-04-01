В центральный аппарат СК России будет доложено о ходе проведения проверки по факту применения насилия в отношении несовершеннолетних в Республике Саха (Якутия)

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) проводится доследственная проверка по сообщению СМИ об избиении группой подростков других несовершеннолетних в центре Якутска.
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