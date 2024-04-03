В Самарской области полицейские и общественники продолжают разъяснительную работу среди населения по профилактике дистанционных мошенничеств

На днях на одной из самых оживленных улиц Сызрани полицейские совместно с представителем Общественного совета при территориальном Управлении полиции Сергеем Салминым и волонтерами Медико-Гуманитарного колледжа провели профилактическое мероприятие, где рассказывали горожанам о способах защиты от мошенников и вручали им памятки с полезной информацией.