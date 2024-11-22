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Бизнесмен из США захотел купить «Северный поток — 2». Кто он и зачем ему нужен взорванный газопровод?

Бизнесмен из США захотел купить «Северный поток — 2». Кто он и зачем ему нужен взорванный газопровод?

Американский бизнесмен Стивен Линч захотел приобрести газопровод «Северный поток — 2». Как сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ), он попросил у правительства страны лицензию на участие в торгах на тот случай, если объект выставят на аукцион.

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