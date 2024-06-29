Игорь Николаев зарегистрировал в качестве товарного знака свой портрет

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) выдала народному артисту России, певцу и композитору Игорю Николаеву сертификат о регистрации его цветного портрета в качестве товарного знака, следует из базы данных ведомства.
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