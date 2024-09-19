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«В связи с утратой доверия»: двое новосибирских депутатов лишились полномочий

«В связи с утратой доверия»: двое новосибирских депутатов лишились полномочий

Как выяснилось, один из депутатов является близким родственником главы муниципального образования, а второй народный избранник приходится ему свойственником, а ранее работал в администрации сельсовета водителем.

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