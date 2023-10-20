FinCEN предлагает обозначить криптомиксеры как центры по отмыванию денег

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) предложила классифицировать смешивание криптовалют (криптомиксеры) как область "основной проблемы отмывания денег" в свете недавней атаки ХАМАС на Израиль.
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