Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Начальник «свободной Луганщины» признался, что там живет всего 45 человек

Начальник «свободной Луганщины» признался, что там живет всего 45 человек

Любопытное признание прозвучало в интервью киевскому порталу «Лига» из уст Артема Лысогора – назначенного Зеленским главы военно-гражданской администрации не существующей в действительности Луганской области.

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Комментарии
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алексей шакин
Бу-га-га-га-га!!!!! Ой, держите меня семеро, сорок восемь не удержат!!!!! Видели бы вы Рубежное сейчас!
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