Начальник «свободной Луганщины» признался, что там живет всего 45 человек

Любопытное признание прозвучало в интервью киевскому порталу «Лига» из уст Артема Лысогора – назначенного Зеленским главы военно-гражданской администрации не существующей в действительности Луганской области.
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