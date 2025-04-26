От Мюнхена до Киева: как Запад снова играет с огнём у границ России

Председатели комитетов по иностранным делам парламентов Великобритании, Франции, Чехии, Литвы, Латвии, Эстонии и Украины опубликовали совместное заявление, призывая Дональда Трампа отказаться от "политики умиротворения" в отношении России.
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