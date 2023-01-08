Посол Эритреи Цеггай: антироссийские санкции влияют на Европу больше, чем на РФ

Посол Эритреи в РФ Петрос Цеггай выразил свое мнение на счет санкций и заявил о том, что от антироссийских ограничений больше страдают сами страны Европы, а не Россия, на которую эти меры должны были распространяться.
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