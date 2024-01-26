Обратная связь: обзор звонков в редакцию “СЗ”

В Северном Тушине отремонтировали дверь, в Митине провели обработку от паразитов В доме на улице Вилиса Лациса восстановили короб входной двери “У входной железной двери в наш подъезд внизу образовалось отверстие, в которое сильно дует.
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