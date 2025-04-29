Погибший генерал Москалик руководил мониторингом обстановки в зоне СВО

С началом специальной военной операции Москалик руководил деятельностью дежурной смены Группы боевого управления Генерального штаба Вооруженных Сил России, осуществляющей мониторинг обстановки в зоне ее проведения.
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